وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة دير سريان أدّت إلى سقوط شهيد".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المواطن الذي أصيب نتيجة الاستهداف توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البلدة نفسها، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، غالباً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.