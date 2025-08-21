وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة دير سريان أدّت إلى سقوط شهيد".
بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المواطن الذي أصيب نتيجة الاستهداف توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البلدة نفسها، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.
وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، غالباً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 281 قتيلاً و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.