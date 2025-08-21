وتواصلت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي، حيث تجمع المحتجون في حرم مايكروسوفت للمطالبة بقطع علاقات الشركة التجارية مع إسرائيل فوراً.

وألقى المحتجون طلاءً أحمر يشبه الدم على لافتة كبيرة تحمل شعار الشركة واسم "مايكروسوفت" بأحرف رمادية، في خطوة رمزية للتعبير عن غضبهم تجاه الشركة.