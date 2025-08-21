وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المشتبه به "سيرغي. ك" أُوقف قرب مدينة ريميني، شمالي إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

ويُزعم أن "سيرغي. ك" كان أحد منسقي مجموعة زرعت متفجرات في خطي أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر/أيلول 2022.

وأوضحت التقارير حينها أن المشتبه به وشركاءه نفّذوا عملية التخريب باستخدام يخت شراعي، وألحقوا أضراراً بالغة بخطَّي الأنابيب باستخدام المتفجرات.

ومن المقرر أن يمْثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية للعدل في ألمانيا بعد تسلّمه من إيطاليا.