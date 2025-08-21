وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المشتبه به "سيرغي. ك" أُوقف قرب مدينة ريميني، شمالي إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
ويُزعم أن "سيرغي. ك" كان أحد منسقي مجموعة زرعت متفجرات في خطي أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر/أيلول 2022.
وأوضحت التقارير حينها أن المشتبه به وشركاءه نفّذوا عملية التخريب باستخدام يخت شراعي، وألحقوا أضراراً بالغة بخطَّي الأنابيب باستخدام المتفجرات.
ومن المقرر أن يمْثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية للعدل في ألمانيا بعد تسلّمه من إيطاليا.
وفي 14 أغسطس/آب عام 2024 أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه في تنفيذه هجمات على خطَّي الغاز “نورد ستريم”.
وأواخر سبتمبر/أيلول 2022 رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب نورد ستريم1 و2، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات والإيحاءات بالوقوف وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.
ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدنمارك، وأعلن البلدان أن التفجيرات "متعمَّدة"، وأنهما يحققان في الحادثة بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها.