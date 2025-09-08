وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن "شهيد وإصابتين بحالة خطيرة، برصاص الاحتلال، في مخيم جنين"، وأضافت أن "الفتى إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (14 عاماً) استشهد، بينما أصيب مواطنون بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال".

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “استشهاد طفل ثان في المخيم "متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين"، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة بيانات، أن طواقمها نقلت 3 إصابات من مدخل مخيم جنين إلى المشافي.

والإصابات هي "إصابة بالرصاص الحي في البطن لشاب (22 عاماً)، إصابة لطفلة (12 عاماً) أصيبت بجروح باليد جراء ملاحقتها من قوات الاحتلال، وإصابة برصاص حي في الكتف لفتى 17 عاماً"، وفق الهلال الأحمر.

ووفق شهود عيان فإن "عدداً من سكان المخيم النازحين عنه شعروا بخلوه من الجيش وعادوا إلى منازلهم في محيطه، لكن سرعان ما ظهر الجيش وسارع إلى إطلاق النار على العائدين".

بينما قالت "وفا" إن "جنود الاحتلال حاصروا مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر بعد محاولتهم الوصول إلى منازلهم داخل مخيم جنين لتفقدها وأخذ بعض أغراضهم الشخصية"، وأضافت أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، واعتقلوا عدداً منهم، واقتادوهم إلى ثكنة عسكرية داخل المخيم".

وباستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين إلى 47، منذ بدء عدوانه على المدينة ومخيمها في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

اعتداءات مستوطنين

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، اليوم الاثنين، في أراضي قرية يتما جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أقدم آخرون على قطع أكثر من 21 شجرة زيتون مثمرة، في قرية فرخة غرب سلفيت (شمال).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس مجلس قرية يتما أحمد أبو صنوبر قوله، إن "عدداً من المستعمرين ترجلوا من حافلة على الشارع الرئيس في الجهة الشمالية للقرية، وأضرموا النيران في أشجار الزيتون المحاذية للشارع، ما أدى إلى احتراق بعضها".