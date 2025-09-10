وأعلنت قطر أن الهجوم، الذي طال مقرات سكنية لأعضاء في المكتب السياسي للحركة، "اعتداء إجرامي وجبان"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي عمل يستهدف سيادتها وأمنها"، وأنها تحتفظ بحق الرد.

وأشار رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالدوحة، إلى أنّ الضربة تمثل "لحظة مفصلية" في المنطقة، مؤكداً استمرار بلاده في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، أعلنت إسرائيل أن الغارات استهدفت "قيادة حماس في الدوحة" بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، فيما أكدت الحركة أن "العدو فشل في اغتيال الوفد المفاوض"، معلنة ارتقاء عدد من الشهداء بينهم جهاد لبد مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام، إضافة إلى ثلاثة من المرافقين، إلى جانب بدر الحميدي من قوات "لخويا" القطرية.

الهجوم الإسرائيلي، الذي يُعد الأول من نوعه ضد دولة خليجية، قوبل برفض واسع من دول المنطقة. وأدانت السعودية "بأشد العبارات" الهجوم، وأكدت تضامنها الكامل مع قطر، فيما وصف ولي العهد محمد بن سلمان الضربة بأنها "عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية"، معلناً وضع كل إمكانات المملكة لدعم الدوحة.

بينما اعتبرت الإمارات الهجوم "سافراً وجباناً"، وحذرت من تداعيات خطيرة إذا استمر غياب موقف دولي رادع. وقال المستشار أنور قرقاش إن "أمن الخليج لا يتجزأ"، مؤكداً الوقوف قلباً وقالباً مع قطر. أما الكويت طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات، وأكدت دعمها الكامل للإجراءات القطرية.

وأصدرت سلطنة عمان والبحرين والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والجزائر والعراق وسوريا والمغرب ولبنان والسودان والصومال واليمن وموريتانيا بيانات مشابهة، وصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ للسيادة"، وشددت على تضامنها مع الدوحة.

كما صدرت إدانات من شيخ الأزهر أحمد الطيب والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اللذين اعتبرا الهجوم "عدواناً إرهابياً" يستهدف زعزعة استقرار المنطقة.

دولياً، وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة قطر، ووصف الأمين العام أنطونيو غوتيريش الضربة بأنها "انتهاك صارخ" لسيادة دولة لعبت دوراً إيجابياً في جهود وقف إطلاق النار.