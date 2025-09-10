وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية متّجهاً إلى غزة سعياً لـ"كسر الحصار الإسرائيلي" عن قطاع غزة، إنّ "قارباً ثانياً من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرّض لهجوم من مسيّرة في أثناء رسوّه في المياه التونسية".

وأضاف في بيان على صفحته في موقع إنستغرام، أنّ الضربة تسبّبت في حريق على سطح المركب جرى إخماده سريعاً من دون أن يصاب أحد بأذى.

وحسب البيان فإنّ القارب "ألما" الذي يرفع العلم البريطاني استُهدف في المياه التونسية قبالة سيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وأوضح البيان أنّ القارب "لحقت به أضرار ناجمة عن حريق في سطحه العلوي. لقد جرى إخماد الحريق مذّاك، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".