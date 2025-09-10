وقال وائل نوار، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أحد المتحدثين باسمه: "انطلاق الصمود العالمي نحو غزة سيكون الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس ( 15.00 تغ) من ميناء سيدي بوسعيد".
وأضاف نوار في تصريح صحفي: "الميناء سيكون مخصصاً للعدد الكبير من المشاركين في الأسطول والسفن"، وتابع: "أما الفعاليات فستكون على الشاطئ (المحاذي للميناء)، حيث ستدخل السفن وتمر أمام الجماهير لتحيتها وتوديعها ثم تنطلق باتجاه غزة".
من ناحيتها، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن عن حزب "فرنسا الأبية"، لوكالة الأناضول: "مهم جداً التمكن من البحر باعتباره فضاء للحرية"، وأضافت: "تملُّك البحر كفضاء للحرية وهو مهم كرمزية لهذه العملية".
هجوم ثان
وفي وقت سابق صباح الأربعاء، أعلن منظمو "أسطول الصمود العالمي" أنّ قارباً ثانياً من هذا الأسطول الذي يقلّ ناشطين ومساعدات لقطاع غزة تعرّض ليل الثلاثاء-الأربعاء في أثناء رسوّه في المياه التونسية لـ"هجوم بمسيّرة"، وذلك غداة إعلانه عن ضربة مماثلة استهدفت قارباً أول ليل الإثنين.
وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية متّجها إلى غزة سعياً لـ"كسر الحصار الإسرائيلي" على القطاع الفلسطيني إنّ "قارباً ثانياً من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرّض لهجوم من مسيّرة في أثناء رسوّه في المياه التونسية".
وأضاف في بيان على صفحته في منصة إنستغرام أنّ الضربة تسبّبت في حريق على سطح المركب جرى إخماده سريعاً دون أن يُصاب أحد بأذى.
وحسب البيان، فإنّ القارب "ألما" الذي يرفع العلم البريطاني استُهدف في المياه التونسية قبالة سيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وأوضح البيان أنّ القارب "لحقت به أضرار ناجمة عن حريق في سطحه العلوي. لقد جرى إخماد الحريق مُذّاك، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".
وقال إنّ "هذه الهجمات المتكرّرة تأتي في سياق عدوان إسرائيلي متصاعد على الفلسطينيين في غزة، وتشكّل محاولة مدبّرة لتشتيت الانتباه وإخراج مهمّتنا عن مسارها".
وأوردت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن عن حزب "فرنسا الأبية" تعليقاً على حادث السفينة الإسبانية الأولى: "نحن أكثر دفعاً وتصميماً، فالشعور بأننا نهاجَم من أجل جوهر هذه القضية وهو إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار عنها يسمح لنا بتعبئة الرأي العام العالمي وتجميع أكثر ما يمكن من أشخاص ووسائل لإخراج أكثر ما يمكن من سفن".
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا غسان الهنشيري، متحدث "أسطول الصمود العالمي"، خلال مؤتمر صحفي، التونسيين “إلى الخروج بالآلاف لتوديع الأسطول الأربعاء، في طريقه نحو قطاع غزة لكسر الحصار (الإسرائيلي) عنه".
والأحد، بدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى السواحل التونسية، تمهيداً للتوجه نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي عنه وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات.
ونهاية أغسطس/آب المنصرم، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر/أيلول الجاري من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.
وسبق أن مارست إسرائيل القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.
وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.