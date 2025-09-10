وقال وائل نوار، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أحد المتحدثين باسمه: "انطلاق الصمود العالمي نحو غزة سيكون الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس ( 15.00 تغ) من ميناء سيدي بوسعيد".

وأضاف نوار في تصريح صحفي: "الميناء سيكون مخصصاً للعدد الكبير من المشاركين في الأسطول والسفن"، وتابع: "أما الفعاليات فستكون على الشاطئ (المحاذي للميناء)، حيث ستدخل السفن وتمر أمام الجماهير لتحيتها وتوديعها ثم تنطلق باتجاه غزة".

من ناحيتها، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن عن حزب "فرنسا الأبية"، لوكالة الأناضول: "مهم جداً التمكن من البحر باعتباره فضاء للحرية"، وأضافت: "تملُّك البحر كفضاء للحرية وهو مهم كرمزية لهذه العملية".

هجوم ثان

وفي وقت سابق صباح الأربعاء، أعلن منظمو "أسطول الصمود العالمي" أنّ قارباً ثانياً من هذا الأسطول الذي يقلّ ناشطين ومساعدات لقطاع غزة تعرّض ليل الثلاثاء-الأربعاء في أثناء رسوّه في المياه التونسية لـ"هجوم بمسيّرة"، وذلك غداة إعلانه عن ضربة مماثلة استهدفت قارباً أول ليل الإثنين.

وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية متّجها إلى غزة سعياً لـ"كسر الحصار الإسرائيلي" على القطاع الفلسطيني إنّ "قارباً ثانياً من أسطولنا، هو القارب ألما، تعرّض لهجوم من مسيّرة في أثناء رسوّه في المياه التونسية".

وأضاف في بيان على صفحته في منصة إنستغرام أنّ الضربة تسبّبت في حريق على سطح المركب جرى إخماده سريعاً دون أن يُصاب أحد بأذى.

وحسب البيان، فإنّ القارب "ألما" الذي يرفع العلم البريطاني استُهدف في المياه التونسية قبالة سيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وأوضح البيان أنّ القارب "لحقت به أضرار ناجمة عن حريق في سطحه العلوي. لقد جرى إخماد الحريق مُذّاك، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".