ويُتهم الوزيران بتحريضهما على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين، هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، ويشجعان على إبادة الفلسطينيين.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء، أن هولندا قررت منع بن غفير وسموتريتش من دخول دول منطقة شنغن الـ29، التي تشمل ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها.
وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية، فيما يبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، وقد ألغت اتفاقية شنغن، الموقعة عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، الرقابة على الحدود بين هذه الدول لتوفير حرية حركة واسعة.
وأضافت الهيئة أن وزير الخارجية الهولندي (المستقيل) كاسبر والدكامب أوضح أن القرار جاء نتيجة تصريحات متكررة للوزيرين تحرض على العنف ضد الفلسطينيين، وتشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرر خطوات توصف بـ"التطهير العرقي" في قطاع غزة.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض مبدأ حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.
وأكدت هولندا أن بن غفير وسموتريتش سُجّلا ضمن قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها" (Persona Non Grata)، مما يمنع دخولهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت هيئة البث إلى أن إجراء هولندا يعكس تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، ويعبر عن اتجاه متزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان. كما جاء هذا القرار بعد سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت إسبانيا قد أعلنت أمس الثلاثاء، حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، عقب استدعاء سفيرتها من إسرائيل للتشاور، في حين اتهمت تل أبيب مدريد بـ"معاداة السامية" وقررت منع دخول وزيرتين إسبانيتين إلى إسرائيل.
وجاء ذلك رداً على حزمة عقوبات أعلنتها إسبانيا، شملت حظر أسلحة وحظر دخول سفن وطائرات متجهة إلى إسرائيل لأغراض عسكرية، ضمن جهود لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد 64605 فلسطينيين، وإصابة 163319، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.
وفي يوليو/تموز الماضي، كانت سلوفينيا أول دولة أوروبية تصنف بن غفير وسموتريتش شخصيتين غير مرغوب فيهما، تلتها دول أخرى منها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج التي فرضت عقوبات مماثلة.
كما يناقش الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أوسع ضد مسؤولين إسرائيليين دعموا سياسات مرتبطة بغزة والضفة الغربية المحتلة.
وبالتزامن مع العدوان على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 1020 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق مصادر فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي فلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.