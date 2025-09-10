ويُتهم الوزيران بتحريضهما على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين، هما "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، ويشجعان على إبادة الفلسطينيين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء، أن هولندا قررت منع بن غفير وسموتريتش من دخول دول منطقة شنغن الـ29، التي تشمل ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها.

وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية، فيما يبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، وقد ألغت اتفاقية شنغن، الموقعة عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، الرقابة على الحدود بين هذه الدول لتوفير حرية حركة واسعة.

وأضافت الهيئة أن وزير الخارجية الهولندي (المستقيل) كاسبر والدكامب أوضح أن القرار جاء نتيجة تصريحات متكررة للوزيرين تحرض على العنف ضد الفلسطينيين، وتشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرر خطوات توصف بـ"التطهير العرقي" في قطاع غزة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض مبدأ حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.

وأكدت هولندا أن بن غفير وسموتريتش سُجّلا ضمن قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها" (Persona Non Grata)، مما يمنع دخولهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت هيئة البث إلى أن إجراء هولندا يعكس تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، ويعبر عن اتجاه متزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان. كما جاء هذا القرار بعد سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة.