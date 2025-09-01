الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
العفو الدولية تطالب تل أبيب بعدم التعرض لأسطول الصمود والسماح له بتنفيذ مهمته
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين، إسرائيل إلى السماح لـ"أسطول الصمود" بتنفيذ مهمته السلمية بأمان وعدم التعرض له، وذلك عقب انطلاق الأسطول الأحد من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
العفو الدولية تطالب تل أبيب بعدم التعرض لأسطول الصمود والسماح له بتنفيذ مهمته
يشارك في الأسطول اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية / AA
1 سبتمبر 2025

وأشارت المنظمة في بيان نشرته على منصة إكس إلى أن الأسطول يُعَدّ "تضامناً قويّاً وملهماً مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، والإبادة المستمرة في قطاع غزة المحتل".

وأكدت أن أي محاولة من إسرائيل لمنع الأسطول من تنفيذ مهمته السلمية، “تُعَدّ اعتداءً على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

والأحد انطلق نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود من ميناء برشلونة الإسباني، كما انطلق من ميناء جنوة شمال غربيّ إيطاليا الاثنين، عدد من المراكب المحملة بمساعدات، للانضمام إلى الأسطول في جزيرة صقلية الإيطالية ثم مواصلة رحلتها إلى مواني تونس ثم إلى غزة.

ولفتت المنظمة الدولية إلى إن إطلاق ناشطين من نحو 50 دولة هذه المهمة “يُعَدّ إدانة لفشل المجتمع الدولي المستمر في الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها اللا إنساني، وهو ما أمرت به محكمة العدل الدولية ثلاث مرات عام 2024".

وأشارت إلى تعرّض الفلسطينيين في غزة للتجويع ومواجهتهم "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية من صنع الإنسان في العالم".

اختيارات المحرر

وأكدت أنه "يقع على عاتق إسرائيل التزام ضمان حصول المدنيين في غزة على ما يكفي من الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ولا يمكن أبداً تبرير عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة".

ودعت المنظمة إسرائيل إلى "رفع حصارها غير القانوني والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية والإمدادات المنقذة للحياة، وإنهاء الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة".

ويشارك في الأسطول اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة خلّفت 63 ألفاً و557 شهيداً و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us