الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
الضفة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال بينهم 5 من عائلة واحدة في طوباس
أصيب 7 فلسطينيين مساء الاثنين، بينهم 5 من عائلة واحدة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في 3 حوادث منفصلة خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تنتشل المصابين من المركبة التي أطلق الاحتلال النار عليها في بلدة طمون / وسائل التواصل
1 سبتمبر 2025

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن "5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون"، وأشارت إلى أن "الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و3 أطفال بجروح طفيفة".

وفي حدث منفصل في طمون أيضاً، قالت جمعية الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لرجل (55 عاماً) بالرصاص الحي في الركبة داخل منزل في طمون".

في السياق نفسه ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن قوات الاحتلال اعتقلت شابّاً "بعد إصابته بالرصاص في بلدة طمون جنوب طوباس، ولا معلومات رسمية بشأن وضعه الصحي".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة خلّفت 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
