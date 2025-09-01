وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن "5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون"، وأشارت إلى أن "الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و3 أطفال بجروح طفيفة".

وفي حدث منفصل في طمون أيضاً، قالت جمعية الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لرجل (55 عاماً) بالرصاص الحي في الركبة داخل منزل في طمون".

في السياق نفسه ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن قوات الاحتلال اعتقلت شابّاً "بعد إصابته بالرصاص في بلدة طمون جنوب طوباس، ولا معلومات رسمية بشأن وضعه الصحي".