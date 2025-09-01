كما أدانت المنظمة، في بيانها الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، "بشدة" الهجمات التي نفذتها إسرائيل في إيران في يونيو/حزيران، عقب قمتها في مدينة تيانجين شمالي الصين، التي انعقدت يومي الأحد والاثنين.

وأكدت المنظمة أن "الدول الأعضاء تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتدين بشدة الأعمال التي تتسبب بسقوط مدنيين وبكوارث إنسانية في غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم و(إيصال) المساعدات الإنسانية من دون عراقيل".

وتابعت: "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والأمريكي في يونيو/حزيران 2025 على إيران، الذي استهدف بنى تحتية نووية مدنية وتسبب بسقوط ضحايا وانتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وحذّرت المنظمة من إعادة تفسير قرار لمجلس الأمن الدولي دعم اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، بعدما فعَّلت القوى الأوروبية آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.