أدانت منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الاثنين، "بشدة الأعمال التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وكوارث إنسانية" في قطاع غزة، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.
قمة شنغهاي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتدين الهجمات على إيران
الرئيس الصيني شي جين بينج والمشاركون في قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025 / AFP
1 سبتمبر 2025

كما أدانت المنظمة، في بيانها الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، "بشدة" الهجمات التي نفذتها إسرائيل في إيران في يونيو/حزيران، عقب قمتها في مدينة تيانجين شمالي الصين، التي انعقدت يومي الأحد والاثنين.

وأكدت المنظمة أن "الدول الأعضاء تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتدين بشدة الأعمال التي تتسبب بسقوط مدنيين وبكوارث إنسانية في غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم و(إيصال) المساعدات الإنسانية من دون عراقيل".

وتابعت: "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والأمريكي في يونيو/حزيران 2025 على إيران، الذي استهدف بنى تحتية نووية مدنية وتسبب بسقوط ضحايا وانتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

 وحذّرت المنظمة من إعادة تفسير قرار لمجلس الأمن الدولي دعم اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، بعدما فعَّلت القوى الأوروبية آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وشددت على "الطبيعة الملزمة" للقرار، مشيرة إلى أن "أي محاولات لإساءة تفسير هذا القرار أو تفسيره بشكل تعسفي ستقوّض سلطة مجلس الأمن".

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT ARABI
