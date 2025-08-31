وكان في استقبال أردوغان بمطار "بينهاي" الدولي الوزير الصيني لي هاي تشاو، وسفير تركيا في بكين سلجوق أونال، وطاقم السفارة.

ورافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان، الأحد، مأدبة عشاء يُقيمها الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن يلقي كلمة في جلسة القمة الموسّعة الاثنين، ويعقد مباحثات مع شي جين بينغ وقادة آخرين خلال زيارته إلى تيانجين، بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بورهان الدين دوران.

وتنعقد القمة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك حرب إسرائيل على قطاع غزة، والأزمة الأوكرانية، والخلافات التجارية الدولية. وسيترأس شي جين بينغ القمة بصفته الرئيس الدوري، في خامس استضافة للصين لاجتماعات منظمة شنغهاي.