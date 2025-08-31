وحضرت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي إلى جانب أردوغان مأدبة العشاء، التي أقيمت في مركز ميجيانغ للمؤتمرات في مدينة تيانجين حيث تقام القمة يومي الأحد والاثنين.

واستقبل الرئيس الصيني شي وعقيلته بينغ ليوان، القادة المشاركين في القمة على المأدبة، والتقطوا صورة جماعية في هذه المناسبة.

وحول مشاركتها في الفعالية، أوضحت عقيلة الرئيس التركي، في تدوينة عبر حسابها على إحدى منصات التواصل، أنها التقت عقيلات بعض القادة على هامش مأدبة العشاء الرسمية، وأعربت عن أملها في أن تساهم القمة في تعزيز التعاون وأن تعود بالخير على تركيا والعالم أجمع.