شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مأدبة عشاء أقامها نظيره الصيني شي جين بينغ على شرف القادة المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون.
وحضرت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي إلى جانب أردوغان مأدبة العشاء، التي أقيمت في مركز ميجيانغ للمؤتمرات في مدينة تيانجين حيث تقام القمة يومي الأحد والاثنين.

واستقبل الرئيس الصيني شي وعقيلته بينغ ليوان، القادة المشاركين في القمة على المأدبة، والتقطوا صورة جماعية في هذه المناسبة.

وحول مشاركتها في الفعالية، أوضحت عقيلة الرئيس التركي، في تدوينة عبر حسابها على إحدى منصات التواصل، أنها التقت عقيلات بعض القادة على هامش مأدبة العشاء الرسمية، وأعربت عن أملها في أن تساهم القمة في تعزيز التعاون وأن تعود بالخير على تركيا والعالم أجمع.

و"شنغهاي” للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية، على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

