جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين شرقي الصين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وذكر البيان أن الرئيس أردوغان بحث مع شريف العلاقات الثنائية بين تركيا وباكستان، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، وأكد خلال اللقاء أن البلدين يبذلان جهوداً لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، وفي مقدمتها التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والأمن.
وأعرب أردوغان عن ارتياحه لتطوير العلاقات بين باكستان وجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكداً تقدير أنقرة للتضامن الذي تبديه إسلام أباد مع القبارصة الأتراك في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بغزة، شدد الرئيس أردوغان على أن إسرائيل تسعى إلى توسيع سياسة الإبادة ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن تركيا وباكستان تتبنيان الموقف ذاته في التصدي لهذه السياسات، وأن أنقرة ستواصل العمل مع إسلام أباد بشكل منسق لمواجهتها.
كما تطرّق الرئيس التركي إلى الملف السوري، مشدداً على أن وحدة الأراضي السورية "لا غنى عنها" بالنسبة إلى تركيا، وأن أنقرة تقف ضد أي عمل يهدف إلى خلق الفوضى وزعزعة استقرار سوريا.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، والتجارة عمر بولاط، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران.