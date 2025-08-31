جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة يومي الأحد والاثنين في مدينة تيانجين شرقي الصين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الرئيس أردوغان بحث مع شريف العلاقات الثنائية بين تركيا وباكستان، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، وأكد خلال اللقاء أن البلدين يبذلان جهوداً لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، وفي مقدمتها التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والأمن.

وأعرب أردوغان عن ارتياحه لتطوير العلاقات بين باكستان وجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكداً تقدير أنقرة للتضامن الذي تبديه إسلام أباد مع القبارصة الأتراك في هذا الشأن.