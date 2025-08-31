جاء ذلك في مقالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نُشرت باللغتين الصينية والإنجليزية بعنوان "الطريق المشترك من أجل السلام والعدالة"، في صحيفة الشعب اليومية الصينية (People’s Daily) إحدى أوسع الصحف انتشاراً في الصين.

وشدد أردوغان على رسالته بأن "لا منتصر في الحرب، ولا خاسر في سلام عادل"، وأشار إلى مبادرات تركيا في هذا الإطار، مستشهداً بمبادرة ممر الحبوب عبر البحر الأسود، ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استضافتها إسطنبول وأنطاليا.

كما ذكّر الرئيس التركي بمساهمات أنقرة في تعزيز السلام والدبلوماسية العالمية، كما شدد على الدور الحيوي الذي اضطلعت به أنقرة في فتح الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى خلال الحرب الروسية-الأوكرانية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن العالم يشهد اليوم أزمات معقدة غير مسبوقة، في ظل عجز النظام الدولي عن تجاوزها أو حماية حقوق الأبرياء، مشيراً إلى أن ما يجري في غزة من احتلال ومجازر إسرائيلية يمثل أوضح مثال على ذلك.

كما خصص الرئيس التركي جانباً مهماً من مقالته للحديث عن الوضع في غزة، فقد أكد أن موقف تركيا تجاه غزة ثابت وواضح، إذ تتمحور سياستها حول الإنسان وحقوقه، مبرزاً استمرار الجهود لضمان سلامة المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد أردوغان على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف الرئيس التركي أن خطوات إحلال السلام الإقليمي يجب أن تكون متعددة الأبعاد، تشمل الروابط الاقتصادية، والمشاريع في مجال البنية التحتية، والتعاون في الطاقة، والتبادل الثقافي، مؤكداً أن تركيا ستواصل دورها باعتبارها فاعلاً دولياً يعزز الاستقرار العالمي، ويطوّر قدراته الإنسانية، ويسهم في الحلول عبر المنصات متعددة الأطراف.