وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وسفير تركيا في بكين سلجوق أونال.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل موسع، إذ شدد الرئيس أردوغان على أهمية دعم التبادل التجاري بالاستثمارات لضمان التوازن والاستدامة.

وأورد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أكد خلال اللقاء الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والصحة والسياحة، مشيراً إلى أن تعزيز استثمارات الشركات الصينية في تركيا من شأنه أن يحقق فوائد مشتركة.

كما شدد أردوغان على أهمية اتخاذ خطوات مشتركة لربط مشروع الممر الأوسط بمبادرة الحزام والطريق، فيما اتفق الزعيمان على تفعيل آليات التشاور والتعاون القائمة بين أنقرة وبكين بانتظام.