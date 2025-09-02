وفي تصريحات لقناة "روسيا" الرسمية الاثنين، أفاد أوشاكوف بأن بوتين وترمب توصلا إلى اتفاق في ألاسكا لبحث القضايا التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى موسكو.

وتابع المسؤول الروسي: "كل ما تحقق خلال زيارات ويتكوف الخمس -خصوصاً زيارته الأخيرة- شكّل أساساً للقاء بوتين وترمب، وبعد ذلك اتفق الزعيمان على كيفية المُضي قدماً".

وأشار أوشاكوف إلى عدم وجود مقترحات ملموسة حتى الآن لرفع مستوى المحادثات الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن فكرة رفع مستوى المفاوضات نوقشت خلال أحد الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين، وطُرحت لاحقاً خلال لقائهما في ألاسكا.

وبيّن أن الأمريكيين أبلغوا روسيا أنهم سيناقشون الأمر في ما بينهم ثم يقدمون مقترحات بهذا الشأن، نافياً وجود اتفاق حالياً بين بوتين وترمب بشأن المحادثات مع زيلينسكي.

وتابع: "ما يُنشر في الصحافة حتى الآن ليس بالضبط ما اتفقنا عليه، يتحدثون عن اجتماع ثلاثي وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي لا يوجد اتفاق بين بوتين وترمب بهذا الشأن".