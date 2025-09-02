سياسة
2 دقيقة قراءة
الكرملين: لا اتفاق على قمة ثلاثية بين بوتين وزيلينسكي وترمب
قال مستشار الرئاسة الروسية "الكرملين" للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتوصل إلى اتفاق لعقد قمة ثلاثية أو ثنائية مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترمب.
الكرملين: لا اتفاق على قمة ثلاثية بين بوتين وزيلينسكي وترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة، ألاسكا / AP
2 سبتمبر 2025

وفي تصريحات لقناة "روسيا" الرسمية الاثنين، أفاد أوشاكوف بأن بوتين وترمب توصلا إلى اتفاق في ألاسكا لبحث القضايا التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى موسكو.

وتابع المسؤول الروسي: "كل ما تحقق خلال زيارات ويتكوف الخمس -خصوصاً زيارته الأخيرة- شكّل أساساً للقاء بوتين وترمب، وبعد ذلك اتفق الزعيمان على كيفية المُضي قدماً".

وأشار أوشاكوف إلى عدم وجود مقترحات ملموسة حتى الآن لرفع مستوى المحادثات الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن فكرة رفع مستوى المفاوضات نوقشت خلال أحد الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين، وطُرحت لاحقاً خلال لقائهما في ألاسكا.

وبيّن أن الأمريكيين أبلغوا روسيا أنهم سيناقشون الأمر في ما بينهم ثم يقدمون مقترحات بهذا الشأن، نافياً وجود اتفاق حالياً بين بوتين وترمب بشأن المحادثات مع زيلينسكي.

وتابع: "ما يُنشر في الصحافة حتى الآن ليس بالضبط ما اتفقنا عليه، يتحدثون عن اجتماع ثلاثي وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي لا يوجد اتفاق بين بوتين وترمب بهذا الشأن".

اختيارات المحرر

وبعد قمة ألاسكا، شهد البيت الأبيض في 18 أغسطس/آب مباحثات جمعت ترمب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترمب إن اجتماعه معهم سار بشكل "جيد للغاية"، وإنه بدأ التحضير لقمة ثلاثية يشارك فيها إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني.

وفي 15 أغسطس/آب المنصرم عقد ترمب وبوتين لقاء بولاية ألاسكا الأمريكية استمر قرابة 3 ساعات، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us