جاء ذلك في بيان للأسطول نشره على منصة "إكس"، الخميس، رداً على تصريحات بن غفير، الأربعاء، التي قال فيها إن "القوارب في الأسطول ستجري مصادرتها، والأشخاص الموجودون على متنها سيُعتقلون وسيُعامَلون باعتبارهم مشتبهاً بهم بالإرهاب".

وقال البيان: "في غضون أيام، سيصل أسطول الصمود العالمي إلى شواطئ تونس، حيث ستنضم إليه سفن إضافية قبل مواصلة رحلتنا إلى شواطئ غزة، محمَّلة بمساعدات إنسانية منقذة للحياة".

وذكر أن الأسطول "يدين بشدة تهديدات بن غفير التي تعد محاولة لترهيب المشاركين ووصمهم زوراً بـ”الإرهابيين"، وأكد أن تلك التهديدات الإسرائيلية "ليست فقط باطلة وغير عادلة، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وقال الأسطول: "لن تثنينا التهديدات الواهية من المسؤولين الإسرائيليين. مهمتنا إنسانية وقانونية ولا يمكن إيقافها"، وأكد أنه "لا ترهيب ولا حملة تشويه ولا عمل وحشي يستطيع إسكات المطالب العالمية بالعدالة والكرامة والمساعدات الإنسانية. اجتمعنا لنبذل قصارى جهدنا لكسر الحصار وإعادة الأمل إلى أطفال غزة وعائلاتهم".

وأوضح البيان أن "الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي استخدم هذه الأساليب (التهديدات ووصمهم بالإرهابيين) سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني، إذ جرَّمهم وعاملهم بوحشية وحط من إنسانيتهم".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأشار الأسطول إلى قيام إسرائيل بـ"إسكات الاحتجاجات السلمية والتضامن الإنساني مع الفلسطينيين، في محاولة يائسة لقمع الدعوات العالمية إلى العدالة".