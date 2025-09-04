سياسة
2 دقيقة قراءة
فضيحة صحية في واشنطن.. البيت الأبيض ووزير الصحة يدفنان تقريراً يربط الكحول بالسرطان
كشفت مجلة فوكس الأمريكية، في تقرير حصري اليوم الخميس، عن أن البيت الأبيض ووزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور، عملا على حجب دراسة موسّعة تُظهر أدلة قوية على العلاقة بين استهلاك الكحول والإصابة بالسرطان.
فضيحة صحية في واشنطن.. البيت الأبيض ووزير الصحة يدفنان تقريراً يربط الكحول بالسرطان
وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور / Getty Images
4 سبتمبر 2025

وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الصحة كينيدي للإشراف على مراجعة شاملة للإرشادات الغذائية الوطنية، بما في ذلك توصيات شرب الكحول.

الدراسة كانت قد كُلّفت بها وزارة الصحة في أوائل عام 2022 خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وشارك في إعدادها عدد من أبرز الباحثين، وقدمت أدلة متزايدة على أن شرب الكحول لا يرتبط فقط بمخاطر صحية عامة، بل يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان والموت المبكر.

إلا أن ثلاثة من المشاركين في إعداد الدراسة أكدوا لفوكس أنهم أُبلغوا الشهر الماضي بأن إدارة ترمب لن تنشر النسخة النهائية من التقرير أو نتائجه.

ضغط لوبي صناعة الكحول

حسب خبراء الصحة العامة، فإن ضغوط لوبي صناعة الكحول لعبت دوراً أساسياً في تعطيل نشر التقرير، على غرار ما فعلته سابقاً شركات التبغ والأفيون لإخفاء مخاطر منتجاتها.

اختيارات المحرر

وقال الرئيس التنفيذي لتحالف سياسات الكحول، مايك مارشال، إن "ما تخشاه صناعة الكحول أكثر من زيادة الضرائب هي زيادة وعي الناس بالمخاطر الحقيقية لشرب الكحول، خصوصاً ارتباطه بالسرطان".

وأضاف أن منع الأمريكيين من الاطلاع على هذه المعلومات يُعَد "استراتيجية متعمَّدة تهدف إلى إبقاء الرأي العام في حالة جهل، بما يضمن استمرار استهلاك الكحول على نطاق واسع".

حملة منهجية

وأشارت المجلة إلى أن جهود صناعة الكحول في واشنطن استمرت على مدى ثلاث سنوات، مدعومةً بحلفاء في الكونغرس ثم في إدارة ترمب، بهدف التشكيك في نتائج البحث وإضعاف تأثيره وصولاً إلى دفنه نهائياً.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تعكس المخاوف العميقة التي تواجهها الصناعة في ظل ازدياد الأدلة العلمية حول مخاطر الكحول، وهو ما قد يؤدي إلى قيود أشد على الاستهلاك وربما ضرائب إضافية في المستقبل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us