وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الصحة كينيدي للإشراف على مراجعة شاملة للإرشادات الغذائية الوطنية، بما في ذلك توصيات شرب الكحول.

الدراسة كانت قد كُلّفت بها وزارة الصحة في أوائل عام 2022 خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وشارك في إعدادها عدد من أبرز الباحثين، وقدمت أدلة متزايدة على أن شرب الكحول لا يرتبط فقط بمخاطر صحية عامة، بل يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان والموت المبكر.

إلا أن ثلاثة من المشاركين في إعداد الدراسة أكدوا لفوكس أنهم أُبلغوا الشهر الماضي بأن إدارة ترمب لن تنشر النسخة النهائية من التقرير أو نتائجه.

ضغط لوبي صناعة الكحول

حسب خبراء الصحة العامة، فإن ضغوط لوبي صناعة الكحول لعبت دوراً أساسياً في تعطيل نشر التقرير، على غرار ما فعلته سابقاً شركات التبغ والأفيون لإخفاء مخاطر منتجاتها.