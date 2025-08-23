واعتبرت الخارجية التركية في بيان أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة والتصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإشارة إليه، تفضح من جديد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت الوزارة، أن ما يشجع إسرائيل ويجعلها "أكثر جرأة" هو استمرار الإفلات من العقاب على "جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي" التي ارتكبتها حتى الآن.

وشددت على أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان محاسبة المسؤولين أمام المحاكم، إضافة إلى إبقاء ممرات المساعدات الإنسانية مفتوحة بشكل متواصل، تمثل "أبسط الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والإنسانية".

واختتم البيان بتأكيد أن تركيا ستواصل دعمها الثابت لـ"النضال العادل للشعب الفلسطيني دون أي تنازل".