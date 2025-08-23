واستهلت رسالتها بأحرّ التحيات والاحترام لميلانيا ترمب، وأشارت إلى أن كلماتها الصادقة وكرم ضيافتها خلال لقائهما في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، لا تزال حاضرة في ذهنها بعد ست سنوات.

وأكدت السيدة الأولى أمينة أردوغان أنها شعرت بوعيٍ عميقٍ لدى السيدة الأولى ميلانيا ترمب تجاه قضايا عصرنا المُلحّة خلال عشائهما الخاص ونزهةٍ في الحديقة، مشيرةً إلى هذه الحساسية الأخلاقية التي تجلّت مجدداً في الرسالة التي وجهتها السيدة ترمب مؤخراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت السيدة أردوغان في رسالتها إلى أنّ حساسية ميلانا ترمب تجاه معاناة الأطفال الأيتام في أوكرانيا تمثل مبادرة تمنح الأمل للبشرية، مؤكدة أن هذا الوعي الإنساني يجب أن يمتد أيضاً إلى غزة.

وقالت أمينة أردوغان إن كلمات ميلانيا ترمب قد عبَّرت عن ضمير الإنسانية المشترك، وأنها تُقدّر هذا الموقف تقديراً عميقاً، وأضافت: "كما أشرتم في رسالتكم، فإن حق الأطفال في النمو في بيئة مُحبة وآمنة هو حق عالمي لا جدال فيه. هذا الحق ليس امتيازاً خاصاً بأي منطقة جغرافية أو عرق أو هوية عرقية أو جماعة دينية أو أيديولوجية. إن الوقوف إلى جانب المضطهدين المحرومين من هذا الحق هو، في المقام الأول، الوفاء بمسؤولية جسيمة تجاه عائلتنا البشرية”.

وأضافت: “حساسيتك، وبخاصة بصفتك السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، تجاه الأرواح التي دُمرت، والأسر التي مزقتها الحرب، والأطفال الذين يُتِّموا بسبب الآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، هي مبادرة تُلهم الأمل في قلوب الناس. إن دعوتكم لاستعادة ضحكة الفرح لدى الأطفال الأوكرانيين "الذين أُجبروا على الضحك بهدوء" لها معنى عميق. لديّ ثقة بأن حساسيتك الكبيرة التي أبديتِها تجاه 648 طفلاً أوكرانياً فقدوا أرواحهم في الحرب ستمتد إلى كل مكان. وإلى غزة أيضاً، حيث قُتل في غضون عامين 62 ألف مدني بريء، بما في ذلك 18 ألف طفل، بوحشية”.

كما شددت على المأساة التي يعيشها أطفال غزة، حيث يُستشهد طفل كل 45 دقيقة، ووصف صندوق الأمم المتحدة للأطفال سطح القطاع بأنه "جحيم"، وأرضه "مقبرة للأطفال"، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال استشهدوا دون أن تُعرف أسماؤهم، وأن آخرين يعيشون صدمات نفسية كبيرة، ويفقدون القدرة على الابتسام، ويعانون من آثار الحرب العميقة.

وتابعت في رسالتها: “هل تخيلتم يوماً أن مصطلح (الجندي المجهول)، الذي يُستخدم للإشارة إلى الجنود المجهولين في الحروب، سيُطلق على الأطفال يوماً ما؟ إن عبارة (رضيع مجهول الهوية) المكتوبة على أكفان آلاف من أطفال غزة الذين لم يبق لهم أحد، الذين لا يُمكن حتى تحديد أسمائهم، تُسبب جروحاً لا تندمل في ضميرنا الجماعي. لقد أُصيب هؤلاء الأطفال بانهيار نفسي، ونسوا تماماً كيف يبتسمون، ويبكون في الميكروفونات، قائلين إنهم يتمنون الموت، ويحملون في قلوبهم البريئة إرهاق حربٍ لا طاقة لهم بها. في غزة، يُسجل التاريخ تحول شعر الأطفال الأيتام الصغار إلى الشَّيب من شدة الألم والخوف اللذين لا يوصفان، اللذين يعيشون فيهما باستمرار”.

وأكدت في رسالتها أن أطفال أوكرانيا ليسوا وحدهم من يكتمون ضحكاتهم، بل يستحق أطفال فلسطين أيضاً الفرح والحرية والمستقبل الكريم.