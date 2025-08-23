وقال أورال أوغلو، في تصريح للصحفيين بولاية إغدير شرقي تركيا، إنّ بلاده اتفقت مع دمشق على تمكين الشاحنات من المرور عبر الحدود مباشرة دون الحاجة إلى تفريغ وإعادة تحميل.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع سوريا على أن تتقدم الأخيرة بالطلبات اللازمة وتحصل على إذن من جانبنا.. لم يبدؤوا بذلك بعد، هناك كثير من الشاحنات غير المطابقة للمواصفات في سوريا وصيانتها غير منتظمة".

وأوضح أن عديداً من الشاحنات السورية "غير مطابقة للمواصفات وصيانتها غير منتظمة"، لكن أنقرة ستسمح لها مبدئياً بالدخول إلى الولايات التركية الحدودية، على أن يُسمح للشاحنات المطابقة بالعبور إلى دول أخرى، بما فيها الأردن.