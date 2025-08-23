وقال البنك في بيان صدر مساء الجمعة، إن المرحلة المتعلقة بآلية "الودائع المحمية" اكتملت، موضحاً أنه اعتباراً من 23 أغسطس/آب الجاري لن يسمح بفتح حسابات جديدة أو تجديد الحسابات القائمة للأفراد، باستثناء حسابات "YUVAM" المخصصة للمغتربين الأتراك.

وأكد البنك أن جميع التعليمات والأنظمة الخاصة بالآلية ستُلغى نهائياً مع انتهاء آجال الحسابات السارية.

وفي تعليق على القرار، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن إنهاء العمل بآلية الودائع المحمية سيعزز الاستقرار المالي بشكل أكبر، مشيراً في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، السبت، إلى أن "فتح الحسابات الجديدة أو تجديد القائمة منها لن يكون متاحاً بعد الآن".

وأوضح شيمشك أن حجم هذه الحسابات وصل في ذروته إلى 3.4 ترليون ليرة (143 مليار دولار)، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال العامين الماضيين ليبلغ في أغسطس/آب الجاري 441 مليار ليرة (11 مليار دولار)، مؤكداً أن القرار من شأنه زيادة قوة النظام المالي في البلاد.