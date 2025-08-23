ونظُمت الفاعلية تحت شعار "من مضيق البوسفور نحيي غزة"، إذ رفع المشاركون على متن السفن الأعلام التركية والفلسطينية، ورددوا التكبيرات وهتافات تدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى سطح مياه المضيق، بالقرب من "برج الفتاة"، رفع المشاركون لافتة تحمل علامة "البطيخ" التي باتت رمزاً عالمياً للتضامن مع فلسطين، فيما حملت السفن لافتات أخرى كتب عليها شعارات مثل: "من قلب البوسفور.. لم نترك غزة وحدها" و"الحرية لفلسطين".

وجابت السفن مضيق إسطنبول وتجمعت حول "برج الفتاة"، قبالة ساحل منطقة أوسكودار في الشطر الآسيوي من المدينة، حيث رفع الناشطون العلمين التركي والفلسطيني على البرج في مشهد تضامني.