ونظُمت الفاعلية تحت شعار "من مضيق البوسفور نحيي غزة"، إذ رفع المشاركون على متن السفن الأعلام التركية والفلسطينية، ورددوا التكبيرات وهتافات تدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعلى سطح مياه المضيق، بالقرب من "برج الفتاة"، رفع المشاركون لافتة تحمل علامة "البطيخ" التي باتت رمزاً عالمياً للتضامن مع فلسطين، فيما حملت السفن لافتات أخرى كتب عليها شعارات مثل: "من قلب البوسفور.. لم نترك غزة وحدها" و"الحرية لفلسطين".
وجابت السفن مضيق إسطنبول وتجمعت حول "برج الفتاة"، قبالة ساحل منطقة أوسكودار في الشطر الآسيوي من المدينة، حيث رفع الناشطون العلمين التركي والفلسطيني على البرج في مشهد تضامني.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جداً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوَّعين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و622 شهيداً، و157 ألفاً و673 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.