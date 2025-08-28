سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على "ابتزاز" باريس بملف التأشيرات
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، احتجاجاً على بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية لباريس بشأن ملف منح التأشيرات واعتماد الأعوان الدبلوماسيين.
الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على "ابتزاز" باريس بملف التأشيرات
الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا وترفض بيانها عن التأشيرات / AFP
28 أغسطس 2025

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن "الحكومة الفرنسية تواصل سياسة الابتزاز في ملف التأشيرات"، مؤكدة رفضها القاطع ما ورد في بيان السفارة الفرنسية، الذي اعتبرته "خرقاً جسيماً للأعراف الدبلوماسية" ومحاولة لتحميل الجزائر مسؤولية أزمة الاعتمادات.

والثلاثاء أصدرت السفارة الفرنسية بياناً قالت فيه إن تدهور العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى انخفاض محسوس في أعوان السفارة وفي القنصليات الثلاث بكل من العاصمة ومحافظتَي وهران وعنابة، ما سيحدّ من قدرتها على معالجة طلبات التأشيرات للجزائريين، متهمة الخارجية الجزائرية بعدم الاستجابة لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بأعوان جدد.

لكن الجزائر ردّت بأن قرارها جاء "تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى أن باريس رفضت منذ أكثر من عامين اعتماد دبلوماسيين وقناصل جزائريين، ما حال دون التحاق 46 منهم بمناصبهم. واعتبرت أن هذا التعطيل المتعمَّد ألحق "أضراراً جسيمة" بالجالية الجزائرية في فرنسا، عبر إضعاف الخدمات القنصلية المقدمة لها.

اختيارات المحرر

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن “هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا في الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يجب توفيرها لهم".

وخفضت كل من الجزائر وباريس تمثيلها الدبلوماسي لدى الأخرى إلى مستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بين البلدين منذ 30 يوليو/تموز 2024 عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 2007 اقترح المغرب حكماً ذاتياً موسَّعاً في الإقليم تحت سيادته، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us