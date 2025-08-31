العالم
1 دقيقة قراءة
زيلينسكي يعلن وقف المشتبه باغتياله أندري باروبي الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين وقف مشتبه به في عملية إطلاق النار على رئيس البرلمان السابق أندري باروبي التي أدّت إلى مقتله في مدينة لفيف غربي البلاد.
زيلينسكي يعلن وقف المشتبه باغتياله أندري باروبي الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني
خبير في الطب الشرعي يصور جثة رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي في لفيف غربي أوكرانيا / AP
31 أغسطس 2025

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه عملية الوقف، وأضاف أن "إجراءات التحقيق اللازمة جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع المنسَّق".

وكتب في منشور لاحق بعد تحدُّثه مع المدّعي العامّ رسلان كرافتشنكو: "أدلى المشتبه به بشهادة أولية"، وأضاف أن "التحقيق جارٍ حالياً لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه".

بدوره قال وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو في بيان على تليغرام إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية وقف المشتبه به الذي قُبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

اختيارات المحرر

وأضاف: "لن يُقدَّم كثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة أُعِدّ لها بعناية: دُرس جدول تحركات القتيل، وحُدّد الطريق، وجرى التفكير في خطة الهرب".

كان أندري باروبي من قادة الناشطين في الاحتجاجات التي بدأت في ساحة الاستقلال بالعاصمة كييف ردّاً على تراجع الحكومة الموالية لروسيا آنذاك عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وبعد ثورة 2014 تولى منصب أمين عام مجلس الأمن والدفاع القومي لمدة نحو 6 أشهر، ثم شغل بين عامي 2016 و2019 منصب رئيس البرلمان الأوكراني.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us