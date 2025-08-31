وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه عملية الوقف، وأضاف أن "إجراءات التحقيق اللازمة جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع المنسَّق".
وكتب في منشور لاحق بعد تحدُّثه مع المدّعي العامّ رسلان كرافتشنكو: "أدلى المشتبه به بشهادة أولية"، وأضاف أن "التحقيق جارٍ حالياً لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه".
بدوره قال وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو في بيان على تليغرام إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية وقف المشتبه به الذي قُبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.
وأضاف: "لن يُقدَّم كثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة أُعِدّ لها بعناية: دُرس جدول تحركات القتيل، وحُدّد الطريق، وجرى التفكير في خطة الهرب".
كان أندري باروبي من قادة الناشطين في الاحتجاجات التي بدأت في ساحة الاستقلال بالعاصمة كييف ردّاً على تراجع الحكومة الموالية لروسيا آنذاك عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وبعد ثورة 2014 تولى منصب أمين عام مجلس الأمن والدفاع القومي لمدة نحو 6 أشهر، ثم شغل بين عامي 2016 و2019 منصب رئيس البرلمان الأوكراني.