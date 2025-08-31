وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه عملية الوقف، وأضاف أن "إجراءات التحقيق اللازمة جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع المنسَّق".

وكتب في منشور لاحق بعد تحدُّثه مع المدّعي العامّ رسلان كرافتشنكو: "أدلى المشتبه به بشهادة أولية"، وأضاف أن "التحقيق جارٍ حالياً لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه".

بدوره قال وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو في بيان على تليغرام إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية وقف المشتبه به الذي قُبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.