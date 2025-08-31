وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق".
من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه شن سلسلة من الهجمات ضد الوحدات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.
وأفاد مسؤولون عسكريون في منشور على قناة على تطبيق تليغرام بأن ثلاث مروحيات روسية على الأقل أصيبت وجرى تدميرها خلال هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة بالقرب من سيمفيروبول.
وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (أتش يو آر) بتنفيذ عملية ناجحة ضد محطة رادار روسية في القرم.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم، نقلاً عن مصادر في وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قولها “إن طائرات مسيّرة مقاتلة دمرت نظام التحكم بالرادار ومكونات أخرى في منظومة دفاع جوي روسية طراز إس – 400”.
خطط أوروبية
وفي سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا تعد "خططاً دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأمريكية.
وأضافت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت اليوم الأحد "أكد لنا الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب أنه سيكون هناك وجود أمريكي في إطار آلية الدعم.. هذا كان واضحاً للغاية وجرى التأكيد عليه مراراً".
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين قولهم إنه “من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته وفون دير لاين في باريس يوم الخميس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا”.
من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تدوم الحرب في أوكرانيا طويلاً نظراً إلى أن الحروب عادة ما تنتهي بهزيمة عسكرية أو استنزاف اقتصادي، وهما احتمالان لا بوادر لهما حتى الآن.
وأفاد ميرتس في مقابلة مع قناة زد.دي.أف التلفزيونية "أعد نفسي لاستمرار هذه الحرب لفترة طويلة"، وأضاف أن جهوداً تُبذل من خلال مبادرات دبلوماسية مكثفة لوضع حد للحرب في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يمكن أن يحدث "على حساب استسلام أوكرانيا" لأن روسيا حينها ستستهدف ببساطة دولة أخرى، ومضى يقول "وبعد غد، سنكون نحن المستهدفين.. هذا ليس خياراً".
عرقلة الجهود
في المقابل، قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية، اليوم الأحد، إن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.
وأضاف بيسكوف "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة".
وفي 15 أغسطس/آب الجاري، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لقاء استمر 3 ساعات تقريبا في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.