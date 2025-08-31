وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق".

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه شن سلسلة من الهجمات ضد الوحدات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأفاد مسؤولون عسكريون في منشور على قناة على تطبيق تليغرام بأن ثلاث مروحيات روسية على الأقل أصيبت وجرى تدميرها خلال هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة بالقرب من سيمفيروبول.

وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (أتش يو آر) بتنفيذ عملية ناجحة ضد محطة رادار روسية في القرم.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم، نقلاً عن مصادر في وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قولها “إن طائرات مسيّرة مقاتلة دمرت نظام التحكم بالرادار ومكونات أخرى في منظومة دفاع جوي روسية طراز إس – 400”.

خطط أوروبية

وفي سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا تعد "خططاً دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأمريكية.

وأضافت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت اليوم الأحد "أكد لنا الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب أنه سيكون هناك وجود أمريكي في إطار آلية الدعم.. هذا كان واضحاً للغاية وجرى التأكيد عليه مراراً".

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين قولهم إنه “من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته وفون دير لاين في باريس يوم الخميس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا”.