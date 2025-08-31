عُرف أبو عبيدة بصوته الحاد وكوفيته الحمراء وعصبته الخضراء التي لا تفارقه في بياناته المصورة، التي لطالما انتظرها وتابعها الملايين عبر العالم.

أبوعبيدة، الذي ادعت إسرائيل اغتياله، لم يكن لقبه مجرد لقب إعلامي عابر، بل تحول خلال نحو 20 عاماً مضت إلى أيقونة مرتبطة بانتصارات كتائب القسام، وانكسارات إسرائيل وجيشها بقطاع غزة.

لم تبالغ العديد من التقديرات بالذهاب إلى أنه خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، كان لقب "أبوعبيدة" الأكثر انتشاراً وتداولاً ليس فقط على مواقع التواصل، ولكن في أرجاء إسرائيل كافة، كما في فلسطين والدول العربية والإسلامية.

ولمَ لا، وقد ارتبط مجرد الإعلان عن موعد لظهور الرجل بترقب واسع لمعلومات "شديدة المصداقية" تتعلق بخطوة مصيرية تخص الحرب وما يتعلق بها من هدنة أو تهدئة أو تبادل لأسرى أو ما يتعلق بتطور في حياة قادة القسام أو أسرى إسرائيل؟

كل ما سبق جعل أبو عبيدة، الذي حاز عدة توصيفات منها "صوت غزة" و"صوت المقاومة"، من أكثر الشخصيات غموضاً وبروزاً في الوقت نفسه بالمشهد الفلسطيني، إذ ارتبط اسمه وظهوره النادر باللحظات المفصلية في المواجهات العسكرية مع إسرائيل.

على مدى نحو عقدين، تحول الرجل إلى الصوت الإعلامي الأبرز للمقاومة ووجهها الإعلامي وأحد أيقوناتها، في وقت تواصل فيه تل أبيب ادعاء استهدافه واغتياله في غزة.

والجمعة، كانت آخر تدوينة لأبو عبيدة على منصة "تليغرام"، متوعدا إسرائيل بدفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة من "دماء جنودها"، مؤكداً أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون في مناطق القتال مع عناصرها، وفي ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها.

بينما كان آخر ظهور له في مقطع مصور بتاريخ 18 يوليو/تموز الماضي، ومن أبرز تصريحاته فيه تأكيده أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لخوض "معركة استنزاف طويلة" ضد إسرائيل.

الالتحاق المبكر بصفوف حماس

التحق أبو عبيدة، مبكراً بصفوف "حماس" وكتائبها العسكرية، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، إذ برز دوره داخل القسام وتدرج في مهامها الميدانية والإعلامية.

ولد أبو عبيدة، عام 1984 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونشأ أيضاً في المخيم وسط أسرة فلسطينية محافظة، وهو أب لعدد من الأبناء، وتلقى تعليمه في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). تابع دراسته العليا في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث حصل على درجة الماجستير في تفسير القرآن الكريم.

الظهور الأول

برز أبو عبيدة، إعلامياً لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، خلال معركة "أيام الغضب" التي استمرت 17 يوماً، إذ عقد أول مؤتمر صحفي لكتائب القسام أعلن فيه عن سير المواجهات ضد الاجتياح الإسرائيلي شمالي القطاع.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الواجهة الإعلامية للقسام، وارتبط اسمه بإعلاناتها عن العمليات العسكرية والتصدي للتوغلات الإسرائيلية.

بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، تولى أبو عبيدة، رسمياً منصب الناطق الإعلامي لكتائب القسام.

وبصفته رئيس دائرة الإعلام العسكري في القسام، أشرف على أقسام عدة، منها التوثيق والتصوير، والعمليات النفسية، وإدارة المنصات الإعلامية، وإصدار البيانات المرئية والمكتوبة.

ورغم مكانته البارزة، فقد عرف بندرة ظهوره الإعلامي، إذ كان يعيش في ظروف أمنية مشددة ويتجنب الاحتكاك المباشر بالناس، لتفادي استهدافه من قبل إسرائيل.

ارتبط ظهوره في الحروب المتتالية على غزة بالرسائل الميدانية من قلب المعركة، وغالباً ما كان الإعلان عن خطاب مرتقب له يسبق الكشف عن إنجاز عسكري للقسام.