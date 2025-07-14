سياسة
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روسيا: مسيّرات أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية دون أضرار جسيمة
قالت الإدارة المعينة من جانب روسيا لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم الاثنين، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مساء أمس الأحد مركز تدريب بالمحطة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.
روسيا: مسيّرات أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية دون أضرار جسيمة
روسيا: هجوم أوكراني محدود بطائرات مسيّرة على منشأة نووية خاضعة لسيطرتنا / AP
14 يوليو 2025

وذكرت الإدارة على تطبيق تليغرام: "استخدم العدو ثلاث طائرات مسيرة"، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي أضرار "جسيمة".

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سماع دوي مئات الطلقات من أسلحة صغيرة في وقت متأخر من يوم السبت في المحطة.

والمحطة هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ورغم أنها متوقفة عن العمل، فإنها لا تزال في حاجة إلى الكهرباء للحفاظ على تبريد وقودها النووي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.​​​​​​​


مصدر:TRT Arabi
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