ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن متحدث عسكري قوله: "حاولنا أمس تصفية رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم، إلى جانب كبار قادة حكومة الحوثي (لم يحددهم)، وما زلنا ننتظر نتائج الهجوم"، مضيفاً أن العملية "نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة بشأن اجتماع لقيادات الحوثيين، وحصلت على موافقة القيادة السياسية ورئيس الأركان إيال زامير قبل التنفيذ".

وأشار المصدر العسكري إلى أنهم يستعدون "لسيناريوهات خطيرة في حال تعرض قيادة الحوثيين للأذى، من بينها تكثيف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الخميس، أن سلاح الجو "هاجم هدفاً عسكرياً لجماعة الحوثي في منطقة العاصمة صنعاء بدقة عالية".

في المقابل، نفى الحوثيون صحة الأنباء التي تحدثت عن استهداف قادتهم. وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، الخميس، عبر منصة "إكس": "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء"، مؤكداً أن "ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

بدورها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "عدواناً إسرائيلياً استهدف العاصمة صنعاء"، تزامناً مع كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، فيما ذكر موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع في صنعاء، أن الهجوم تضمن أكثر من 10 غارات متتالية.