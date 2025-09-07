الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
لأسباب لوجستية وظروف الطقس.. أسطول الصمود المتجه إلى غزة يؤجل انطلاقه من تونس إلى الأربعاء
أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي السبت، تأجيل موعد انطلاق السفن من تونس نحو قطاع غزة إلى الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول بدلاً الأحد، لأسباب تقنية ولوجستية، وفق بيان مصوّر نُشر على حساب الهيئة في "فيسبوك".
لأسباب لوجستية وظروف الطقس.. أسطول الصمود المتجه إلى غزة يؤجل انطلاقه من تونس إلى الأربعاء
عشرات السفن تبحر في البحر الأبيض المتوسط ​​لكسر الحصار الإسرائيلي والتضامن مع فلسطين / AA
7 سبتمبر 2025

وأوضح البيان أن التأجيل جاء بسبب تأخر وصول الأسطول من إسبانيا، وظروف الأحوال الجوية، وحالة البحر، وأسباب لوجستية مرتبطة بالسفن. وأكدت الهيئة أن الفعاليات الرسمية والشعبية لتوديع السفن ستكون يوم الأربعاء، فيما تبقى فعاليات استقبال السفن الإسبانية قائمة يوم الأحد لمن يرغب فيلا المشاركة.

وانطلقت نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة الإسباني نهاية أغسطس/آب الماضي، تلتها قافلة أخرى من ميناء جنوة بإيطاليا، وكان من المتوقع أن تلتقي سفينة ثالثة من تونس الأحد، قبل أن يجري تأجيلها إلى الأربعاء، لتواصل جميعها رحلتها نحو غزة بهدف محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

اختيارات المحرر

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جداً من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ووزعتها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع الأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافاً منهم بين قتيل وجريح.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 64 ألفاً و368 شهيداً و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us