وأوضح البيان أن التأجيل جاء بسبب تأخر وصول الأسطول من إسبانيا، وظروف الأحوال الجوية، وحالة البحر، وأسباب لوجستية مرتبطة بالسفن. وأكدت الهيئة أن الفعاليات الرسمية والشعبية لتوديع السفن ستكون يوم الأربعاء، فيما تبقى فعاليات استقبال السفن الإسبانية قائمة يوم الأحد لمن يرغب فيلا المشاركة.

وانطلقت نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة الإسباني نهاية أغسطس/آب الماضي، تلتها قافلة أخرى من ميناء جنوة بإيطاليا، وكان من المتوقع أن تلتقي سفينة ثالثة من تونس الأحد، قبل أن يجري تأجيلها إلى الأربعاء، لتواصل جميعها رحلتها نحو غزة بهدف محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.