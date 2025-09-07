وأوضح البيان أن التأجيل جاء بسبب تأخر وصول الأسطول من إسبانيا، وظروف الأحوال الجوية، وحالة البحر، وأسباب لوجستية مرتبطة بالسفن. وأكدت الهيئة أن الفعاليات الرسمية والشعبية لتوديع السفن ستكون يوم الأربعاء، فيما تبقى فعاليات استقبال السفن الإسبانية قائمة يوم الأحد لمن يرغب فيلا المشاركة.
وانطلقت نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة الإسباني نهاية أغسطس/آب الماضي، تلتها قافلة أخرى من ميناء جنوة بإيطاليا، وكان من المتوقع أن تلتقي سفينة ثالثة من تونس الأحد، قبل أن يجري تأجيلها إلى الأربعاء، لتواصل جميعها رحلتها نحو غزة بهدف محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر، ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جداً من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ووزعتها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع الأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافاً منهم بين قتيل وجريح.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 64 ألفاً و368 شهيداً و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.