جاء ذلك في تدوينة لحساب الأسطول على منصة "إنستغرام" السبت، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل أيغي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف: "في مثل هذا اليوم قبل عام بالضبط، قُتلت عائشة نور على يد قوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية أثناء نضالها السلمي من أجل حرية الفلسطينيين".

وتضمنت التدوينة رسالة فيديو من حميد علي، زوج عائشة نور، وشقيقتها أوزغن أيغي بينيت، مفادها: "تعرضت عائشة نور ومئات الآلاف من الفلسطينيين ومؤيديهم للقتل على يد الحكومة الإسرائيلية والاحتلال لعقود من الزمن، وقد فعلوا ذلك مع إفلات كامل من العقاب"، وأضافت الرسالة: "قلبها وعزيمتها وشجاعتها هي اليوم ودائما ريح في أشرعتنا.. إنها معنا ونحن نبحر نحو فلسطين".

في سياق متصل، أعلنت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية ماريا كانتويل أنها تخطط لطرح مشروع قانون يحقق في عمليات قتل الأمريكيين على يد جيوش أو أجهزة استخبارات أجنبية منذ عام 2024.

وقالت كانتويل في تدونية على منصة شركة "إكس" الأمريكية السبت، إنها دعت وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين إلى فتح تحقيقات منفصلة في قضية مقتل "عائشة نور"، ​​لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.

وأضافت: "لذلك، أخطط لاقتراح تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أو تقديم مشروع قانون منفصل لتعيين ممثل دائم خاص في وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق في عمليات قتل المواطنين الأمريكيين على يد جيوش أو أجهزة استخبارات أجنبية منذ عام 2024".