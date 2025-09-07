وقالت الحركة في بيان، اليوم الأحد: "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء أمس السبت زيارة إلى جمهورية مصر العربية"، وأوضح البيان أن الزيارة جاءت "ضمن جهود العمل من أجل إنهاء حرب الإبادة (الإسرائيلية) على قطاع غزة، ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة"، دون تحديد تاريخ بدء الزيارة.

وأفاد البيان بأن وفد الحركة الذي ترأسه القيادي زاهر جبارين "التقى فصائل فلسطينية (لم تسمها) ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية، ورجال أعمال في العاصمة المصرية القاهرة".

وناقش الوفد "سبل تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود".

ولفتت حماس إلى أن "الزيارة تزامنت مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وأوضحت أن "الفصائل الفلسطينية توافقت على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب".

تواصل أمريكي مع حماس

في المقابل، ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عرض على حركة حماس مقترحاً جديداً لصفقة شاملة بشأن تبادل أسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.