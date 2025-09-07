وأوضح بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو اعترض الطائرات قبل وقت قصير، مشيراً إلى أن اثنتين منها أُسقطتا خارج المجال الجوي الإسرائيلي، فيما لم يُحدّد مصير الطائرة الثالثة.

وفي تطور ميداني آخر، أفاد جيش الاحتلال برصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة صباح الأحد باتجاه منطقة نتيفوت والمستوطنات المحيطة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في تلك المناطق.

وأكد الجيش أن أحد الصاروخين جرى اعتراضه، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات.

وفي بيان لاحق، تبنّت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤولية إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أن القصف جاء "رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

ورغم العمليات العسكرية المكثفة والحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، لا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تحتفظ بقدرتها على إطلاق الصواريخ وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية بشكل شبه يومي.