سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
الشرع يتفق مع رئيس المخابرات العراقي على زيادة التعاون الأمني
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، وجرى الاتفاق على زيادة التعاون الأمني بين البلدين.
الشرع يتفق مع رئيس المخابرات العراقي على زيادة التعاون الأمني
الشرع يلتقي مع رئيس المخابرات العراقية / وكالة الأنباء السورية (سانا)
28 أغسطس 2025

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) عبر قناتها الرسمية على منصة تليغرام، أن الشرع التقى الشطري في العاصمة السورية دمشق، موضحةً أن الجانبين ناقشا "مواضيع أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع الجالية العراقية في سوريا"، وجرى الاتفاق على "زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن "زيارة رئيس جهاز المخابرات دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وأضافت أن الشطري زار مبنى سفارة بغداد في دمشق، حيث التقى القائم بالأعمال واطّلع على المشكلات التي تواجه أبناء الجالية العراقية وسبل معالجتها.

من جانبها، أفادت وكالة "سانا" السورية بأن اللقاء شهد "بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وتأكيد وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن استقرار سوريا يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة".

وأشارت إلى أن المباحثات شملت أيضاً الجوانب الاقتصادية، خصوصاً تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وهذه هي الزيارة الثانية المعلنة التي يُجريها الشطري لسوريا، إذ كان قد ترأس وفداً حكومياً في 25 أبريل/نيسان، والتقى حينها الرئيس الشرع.

اختيارات المحرر

تأتي الزيارة بعد لقاء سابق جمع الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الدوحة، بوساطة قطرية.

ويعد العراق من الدول العربية القليلة التي احتفظت بعلاقات مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد بعد قمعه الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده "تنسِّق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين، ومستعدة لتقديم الدعم، ولا تريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية".

كما صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، بأن "العراق ليست لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤية العراق لمستقبل سوريا، لكنّ القرار والإرادة يعودان للشعب السوري".

كانت فصائل سورية قد سيطرت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us