وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) عبر قناتها الرسمية على منصة تليغرام، أن الشرع التقى الشطري في العاصمة السورية دمشق، موضحةً أن الجانبين ناقشا "مواضيع أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع الجالية العراقية في سوريا"، وجرى الاتفاق على "زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن "زيارة رئيس جهاز المخابرات دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". وأضافت أن الشطري زار مبنى سفارة بغداد في دمشق، حيث التقى القائم بالأعمال واطّلع على المشكلات التي تواجه أبناء الجالية العراقية وسبل معالجتها.

من جانبها، أفادت وكالة "سانا" السورية بأن اللقاء شهد "بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وتأكيد وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن استقرار سوريا يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة".

وأشارت إلى أن المباحثات شملت أيضاً الجوانب الاقتصادية، خصوصاً تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وهذه هي الزيارة الثانية المعلنة التي يُجريها الشطري لسوريا، إذ كان قد ترأس وفداً حكومياً في 25 أبريل/نيسان، والتقى حينها الرئيس الشرع.