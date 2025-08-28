تركيا
مجلس المصدّرين الأتراك: نتوقع زيادة التجارة مع سوريا إلى 3 مليارات دولار قريباً
قال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك مصطفى غولتبه الأربعاء، إن المجلس يتوقع أن يتجاوز حجم التجارة بين تركيا وسوريا 3 مليارات دولار خلال فترة قصيرة في ظل الإدارة الجديدة بسوريا.
جاء ذلك خلال اجتماعات الأعمال الثنائية بين الوفدين التجاريين السوري والتركي في دمشق، على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي بنسخته الـ62، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأكد غولتبه أهمية الأعمال التي نفذتها تركيا في سوريا مؤخراً، مشيراً إلى إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، وقال: "يمكن لتركيا أن تكون نموذجاً جيداً.. نعتقد أنه يمكننا بسهولة توفير إمكانات كبيرة من خلال تقديم التوجيه".

وأشار إلى الزيادة الأخيرة في التجارة الثنائية، موضحاً أن الشركات التركية قادرة على الاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل والتركيز على جميع القطاعات في سوريا، لا سيما في المناطق القريبة من تركيا، وذكر أن تركيا ستركز بصورة خاصة على قطاع الأغذية في السوق السورية خلال الفترة المقبلة.

وزار وزير التجارة التركي سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة بين 27 أغسطس/آب الجاري إلى 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة النظام السوري. 


