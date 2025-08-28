جاء ذلك خلال اجتماعات الأعمال الثنائية بين الوفدين التجاريين السوري والتركي في دمشق، على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي بنسخته الـ62، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأكد غولتبه أهمية الأعمال التي نفذتها تركيا في سوريا مؤخراً، مشيراً إلى إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، وقال: "يمكن لتركيا أن تكون نموذجاً جيداً.. نعتقد أنه يمكننا بسهولة توفير إمكانات كبيرة من خلال تقديم التوجيه".

وأشار إلى الزيادة الأخيرة في التجارة الثنائية، موضحاً أن الشركات التركية قادرة على الاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل والتركيز على جميع القطاعات في سوريا، لا سيما في المناطق القريبة من تركيا، وذكر أن تركيا ستركز بصورة خاصة على قطاع الأغذية في السوق السورية خلال الفترة المقبلة.