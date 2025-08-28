وقال كاتس، في منشور عبر منصة "إكس": "قواتنا تعمل في ساحات القتال كافة ليلاً ونهاراً من أجل أمن إسرائيل"، في إشارة فسرتها وسائل إعلام عبرية على أنها تلميح إلى دور إسرائيل في الهجمات.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يؤكد بعد تنفيذه الغارات، لكن تصريحات كاتس توحي بمسؤولية تل أبيب المحتملة.

وحتى الساعة 08:00 ت.غ لم يصدر تعقيب رسمي من جيش الاحتلال حول الغارات الجوية والعملية العسكرية التي شهدتها سوريا فجر الخميس.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أعلنت مساء الأربعاء أن إسرائيل شنت غارات على موقع قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي، في ثالث اعتداء على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات.