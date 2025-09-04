4 سبتمبر 2025
وأعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس، يوم حداد وطني، بعد خروج ترام كهربائي عن مساره في لشبونة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في البداية، في أسوأ حادثة مرورية تشهدها العاصمة في التاريخ الحديث.
ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات عن هوية القتلى أو المصابين الـ23 الذين أعلنت الشرطة عن إصابتهم، مما يرفع عدد الضحايا.
ويُعد ترام القرن التاسع عشر من أبرز المعالم السياحية في لشبونة، ويشهد عادةً ازدحاماً كبيراً من السائحين في هذا الوقت من العام، إذ يخرجون في رحلات قصيرة على التلال المنحدرة في المدينة.
وشارك فريق من معهد الطب الشرعي الوطني بدعم من زملاء من ثلاث مدن برتغالية أخرى، في عمليات التشريح التي استمرت خلال الليل، بينما نُقل المصابون إلى عدة مستشفيات في منطقة لشبونة.
مصدر:TRT ARABI