العالم
1 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطار الكهربائي في لشبونة إلى 17
أعلن مسؤول في خدمات الطوارئ البرتغالية ارتفاع حصيلة قتلى حادثة القطار الكهربائي بالعاصمة لشبونة، التي وقعت أمس الأربعاء، إلى 17 شخصاً.
ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطار الكهربائي في لشبونة إلى 17
خروج عربة ترام سياحية عن مسارها وتحطمها في لشبونة، البرتغال / AP
4 سبتمبر 2025

وأعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس، يوم حداد وطني، بعد خروج ترام كهربائي عن مساره في لشبونة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في البداية، في أسوأ حادثة مرورية تشهدها العاصمة في التاريخ الحديث.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات عن هوية القتلى أو المصابين الـ23 الذين أعلنت الشرطة عن إصابتهم، مما يرفع عدد الضحايا.

اختيارات المحرر

ويُعد ترام القرن التاسع عشر من أبرز المعالم السياحية في لشبونة، ويشهد عادةً ازدحاماً كبيراً من السائحين في هذا الوقت من العام، إذ يخرجون في رحلات قصيرة على التلال المنحدرة في المدينة.

وشارك فريق من معهد الطب الشرعي الوطني بدعم من زملاء من ثلاث مدن برتغالية أخرى، في عمليات التشريح التي استمرت خلال الليل، بينما نُقل المصابون إلى عدة مستشفيات في منطقة لشبونة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us