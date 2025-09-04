وأعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس، يوم حداد وطني، بعد خروج ترام كهربائي عن مساره في لشبونة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في البداية، في أسوأ حادثة مرورية تشهدها العاصمة في التاريخ الحديث.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات عن هوية القتلى أو المصابين الـ23 الذين أعلنت الشرطة عن إصابتهم، مما يرفع عدد الضحايا.