وانطلق القارب من تونجان سولي في منطقة مالالي صباح يوم الثلاثاء، متجهاً إلى دوجا عندما اصطدم بجذع شجرة في الماء بالقرب من حي جوساوا في منطقة بورجو الحكومية المحلية.

وقال عبد الله بابا آرا رئيس منطقة بورجو الحكومة المحلية لرويترز "ارتفع عدد القتلى في حادث القارب إلى 60 شخصاً.. عشرة أشخاص انتـُشلوا في حالة خطيرة ولا يزال البحث جارياً عن آخرين".