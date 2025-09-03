العالم
1 دقيقة قراءة
نيجيريا.. مقتل 60 شخصاً في غرق قارب كان يُقل أكثر من 100 واستمرار البحث عن مفقودين
قال مسؤولون نيجيريون محليون الأربعاء إن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وإن آخرين جرى إنقاذهم بعد انقلاب قارب يحمل أكثر من 100 راكب في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا.
نيجيريا.. مقتل 60 شخصاً في غرق قارب كان يُقل أكثر من 100 واستمرار البحث عن مفقودين
مقتل 60 شخصا في غرق قارب كان يقل أكثر من 100 (صورة تعبيرية) / إرشيفية
3 سبتمبر 2025

وانطلق القارب من تونجان سولي في منطقة مالالي صباح يوم الثلاثاء، متجهاً إلى دوجا عندما اصطدم بجذع شجرة في الماء بالقرب من حي جوساوا في منطقة بورجو الحكومية المحلية.

وقال عبد الله بابا آرا رئيس منطقة بورجو الحكومة المحلية لرويترز "ارتفع عدد القتلى في حادث القارب إلى 60 شخصاً.. عشرة أشخاص انتـُشلوا في حالة خطيرة ولا يزال البحث جارياً عن آخرين".

اختيارات المحرر

وقال سعدو إينوا محمد رئيس منطقة شاجومي لرويترز إن أغلب المتوفين من النساء والأطفال، فيما ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر أن “المنقذين والغواصين المحليين يبحثون عن الضحايا”. وقالت الوكالة إن القارب كان محمّلاً بحمولة زائدة واصطدم بجذع الشجرة مما تسبب في انقلابه. وتتكرر حوادث القوارب في نيجيريا، بخاصة خلال موسم الأمطار، بسبب التقاعس عن تطبيق إجراءات السلامة والاكتظاظ واستخدام قوارب متهالكة.

اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us