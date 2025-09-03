3 سبتمبر 2025
وانطلق القارب من تونجان سولي في منطقة مالالي صباح يوم الثلاثاء، متجهاً إلى دوجا عندما اصطدم بجذع شجرة في الماء بالقرب من حي جوساوا في منطقة بورجو الحكومية المحلية.
وقال عبد الله بابا آرا رئيس منطقة بورجو الحكومة المحلية لرويترز "ارتفع عدد القتلى في حادث القارب إلى 60 شخصاً.. عشرة أشخاص انتـُشلوا في حالة خطيرة ولا يزال البحث جارياً عن آخرين".
وقال سعدو إينوا محمد رئيس منطقة شاجومي لرويترز إن أغلب المتوفين من النساء والأطفال، فيما ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر أن “المنقذين والغواصين المحليين يبحثون عن الضحايا”. وقالت الوكالة إن القارب كان محمّلاً بحمولة زائدة واصطدم بجذع الشجرة مما تسبب في انقلابه. وتتكرر حوادث القوارب في نيجيريا، بخاصة خلال موسم الأمطار، بسبب التقاعس عن تطبيق إجراءات السلامة والاكتظاظ واستخدام قوارب متهالكة.