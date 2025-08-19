وجاءت تصريحات الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية في الدوحة، وذلك بعد إعلان حركة حماس، الاثنين، موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "رد حماس يمثل صورة شبه متطابقة مع ما وافقت عليه إسرائيل، بنسبة تقارب 98%"، واصفاً رد الحركة بأنه "إيجابي جداً".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على المقترح. لا يوجد إطار زمني محدد للرد، لكننا تابعنا عبر وسائل الإعلام أن إسرائيل تدرس الأمر، ونتمنى أن يأتي الرد سريعاً وإيجابياً".

وبيّن الأنصاري أن المقترح "يتضمن مساراً للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، ويبدأ بوقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل تبادل الأسرى وإعادة التموضع الإسرائيلي داخل القطاع، بالتوازي مع تكثيف دخول المساعدات الإنسانية".

وشدّد على أن المقترح المطروح "يمثل أفضل ما يمكن تقديمه حالياً، وأفضل الخيارات الممكنة لحقن دماء الشعب الفلسطيني في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي".