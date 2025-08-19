الحرب على غزة
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه البريطاني والألماني ملفي أوكرانيا وغزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فادفول، المسألة الأوكرانية والوضع الراهن في غزة.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي. / AA Archive
منذ 20 ساعات

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وذكرت المصادر أن فيدان تناول مع لامي وفادفول نتائج الاجتماعات التي عقدت في ألاسكا وواشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشهد البيت الأبيض، أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترمب مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترمب بالقادة الأوروبيين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا الجمعة مع بوتين، فقد بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

كما بحث فيدان مع نظيريه البريطاني والألماني آخر التطورات في غزة وسير مفاوضات وقف إطلاق النار.

والثلاثاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المقترح الذي قبلته حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار قي قطاع غزة "شبه متطابق" مع ما قبلته إسرائيل سابقاً، وتمنى أن تقدم تل أبيب رداً "إيجابياً وسريعاً".

والاثنين، أكدت مصر وقطر، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يضمن "الوقف الفوري" لإطلاق النار في غزة.

وترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
