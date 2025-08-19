جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وذكرت المصادر أن فيدان تناول مع لامي وفادفول نتائج الاجتماعات التي عقدت في ألاسكا وواشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشهد البيت الأبيض، أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترمب مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترمب بالقادة الأوروبيين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا الجمعة مع بوتين، فقد بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.