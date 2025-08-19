تركيا
أردوغان: تركيا أرسلت إلى غزة أكثر من 101 ألف طن مساعدات إنسانية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أرسلت حتى اليوم إلى قطاع غزة أكثر من 101 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى حملة إغاثية تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار، وذلك في إطار جهود تركيا في مجال العمل الإنساني.
جاء ذلك في تدوينة للرئيس التركي، على منصة "إن سوسيال" (NSosyal) بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، الذي يحييه العالم في 19 أغسطس/آب من كل عام، إذ شدّد على أن أنقرة تُعدّ من أكثر دول العالم سخاء في تقديم المساعدات مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.

ولفت أردوغان إلى "حقيقة مُرّة" تتجدّد في هذه المناسبة، وهي أن أكثر من 300 مليون إنسان محرومون من أبسط احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن تقديم المساعدات الإنسانية "مسألة ضمير تتجاوز السياسة"، وأن تركيا تمدُّ يد العون للمظلومين من دون النظر إلى هويتهم أو معتقدهم.

وفي هذا السياق، أوضح أردوغان أن تركيا أرسلت حتى اليوم إلى قطاع غزة أكثر من 101 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما نفذت حملة إغاثية تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده لن تتخلى عن جهودها في الإغاثة الإنسانية رغم التعقيدات الناجمة عن الأزمات العالمية والصراعات، مضيفاً: "سنبني عالماً أكثر عدلاً يضع الإنسان والقيم الإنسانية في مركزه".

