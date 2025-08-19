جاء ذلك في تدوينة للرئيس التركي، على منصة "إن سوسيال" (NSosyal) بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، الذي يحييه العالم في 19 أغسطس/آب من كل عام، إذ شدّد على أن أنقرة تُعدّ من أكثر دول العالم سخاء في تقديم المساعدات مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.

ولفت أردوغان إلى "حقيقة مُرّة" تتجدّد في هذه المناسبة، وهي أن أكثر من 300 مليون إنسان محرومون من أبسط احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن تقديم المساعدات الإنسانية "مسألة ضمير تتجاوز السياسة"، وأن تركيا تمدُّ يد العون للمظلومين من دون النظر إلى هويتهم أو معتقدهم.