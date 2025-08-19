وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً إلى "62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 إصابة".

وقالت الوزارة، في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "60 شهيداً (منهم 2 انتشال) و343 إصابة"، وأوضحت أن إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات ارتفع منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و996 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و898 إصابة"، بعد استشهاد 31 فلسطينياً وإصابة 197 آخرين خلال 24 ساعة.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصايد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة أممياً.

وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي إلى "10 آلاف و518 شهيداً، و44 ألفاً و532 إصابة".

24 شهيداً الثلاثاء

وفي السياق ذاته، استُشهد 24 فلسطينياً بينهم 5 أطفال على الأقل، فجر الثلاثاء، في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 22 شهراً.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات خيام نازحين ومواطنين إضافة إلى نقاط انتظار المساعدات.

وخلال ساعات الليل، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في حي الصبرة بمحيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث تزامن مع قصف مدفعي عنيف خلف في المجمل 5 شهداء.

يأتي ذلك وسط عمليات نسف عنيفة وواسعة نفذها جيش الاحتلال في حيي الصبرة وحي الزيتون (جنوب شرق)، وقصف من الطيران الحربي، في خضم العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب الجاري.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم سيدة وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح، كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة، في قصف خيمة تتبع لعائلة مسمح بمنطقة البصة.

وفي محيط محور نتساريم، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص إٍسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية.