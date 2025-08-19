يأتي ذلك رغم أن المقترح مشابه جداً أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقاً ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثماناً مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار يُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان نقلته هيئة البث العبرية الرسمية الثلاثاء: "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقاً للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر (الكابينت) لإنهاء الحرب"، وأضاف: "نحن في المرحلة النهائية من حسم حماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا".

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المقترح الذي قبلته حماس "شبه متطابق" مع ما قبلته إسرائيل سابقاً، وتمنى أن تقدم تل أبيب رداً "إيجابياً وسريعاً" عليه.

من جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة بيان مكتب نتنياهو بـ"المبهم والغامض"، وقالت إن البيان "لا يغلق الباب تماماً أمام صفقة جزئية، لكنه بالتأكيد يوحي بأن إسرائيل ترفض في الوقت الحالي مقترح الوسطاء الجديد".

وأضافت: "منذ أن وصل رد حماس إلى إسرائيل مساء أمس (الاثنين)، عقد نتنياهو مشاورات مع طاقم التفاوض، لكنه لم يجتمع بعد مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) المقرر أن ينعقد فقط يوم الخميس".