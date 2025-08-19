يأتي ذلك رغم أن المقترح مشابه جداً أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقاً ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثماناً مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار يُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان نقلته هيئة البث العبرية الرسمية الثلاثاء: "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقاً للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر (الكابينت) لإنهاء الحرب"، وأضاف: "نحن في المرحلة النهائية من حسم حماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا".
وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المقترح الذي قبلته حماس "شبه متطابق" مع ما قبلته إسرائيل سابقاً، وتمنى أن تقدم تل أبيب رداً "إيجابياً وسريعاً" عليه.
من جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة بيان مكتب نتنياهو بـ"المبهم والغامض"، وقالت إن البيان "لا يغلق الباب تماماً أمام صفقة جزئية، لكنه بالتأكيد يوحي بأن إسرائيل ترفض في الوقت الحالي مقترح الوسطاء الجديد".
وأضافت: "منذ أن وصل رد حماس إلى إسرائيل مساء أمس (الاثنين)، عقد نتنياهو مشاورات مع طاقم التفاوض، لكنه لم يجتمع بعد مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) المقرر أن ينعقد فقط يوم الخميس".
وتابعت: "ليس مستبعداً أن يكون البيان الذي تطالب فيه إسرائيل بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين، محاولة استعراض عضلات من أجل انتزاع مزيد من الليونة في مواقف حماس".
والاثنين، أكدت "حماس"، موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء من دون أن توضح مزيداً من التفاصيل بشأنه.
إلا أن هيئة البث نقلت الاثنين، أنه "مشابه جداً لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثماناً مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب".
وأعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.
وترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.