ومن المقرر أن يلتقي الوزير فيدان خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، حيث سيبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
ويأتي هذا اللقاء بعد آخر اجتماع جمع الوزيرين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بتاريخ 20 فبراير/شباط 2025.
ومن المتوقع أن يؤكد الوزير فيدان خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وإيرلندا، باعتبارهما دولتين تقعان على طرفي القارة الأوروبية. كما سيشير إلى إمكانية تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتنظيم فاعليات مشتركة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026.
وسيتطرق الوزير التركي إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وتشجيع الشراكات الجديدة في هذا الإطار. وسيعرب عن تطلعات أنقرة بشأن دفع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة إيرلندا الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026.
ومن المنتظر أن يشدد فيدان على أهمية إدماج تركيا في آلية "SAFE" الأوروبية باعتباره خياراً جيوسياسياً ضرورياً، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع إيرلندا في مجال الصناعات الدفاعية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، سيثمن الوزير التركي موقف إيرلندا المبدئي من القضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة تسريع الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين. كما سيتناول الجانبان آخر التطورات في أوكرانيا وسوريا وإيران وغيرها من الملفات الدولية.
وتعد إيرلندا من أبرز الدول الأوروبية الداعمة لحل الدولتين، وقد أعلنت في 28 مايو/أيار 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. كما قدّمت في 6 يناير/كانون الثاني 2025 طلباً للتدخل في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ما أثار رد فعل سلبي من قبل تل أبيب التي أعلنت إغلاق سفارتها في دبلن.
إضافة إلى ذلك، نشرت الحكومة الإيرلندية في يونيو/حزيران 2025 مسودة أولى لمشروع قانون يحظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المقرر مناقشته خلال الدورة التشريعية المقبلة في البرلمان.
العلاقات الثنائية
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإيرلندا إلى عام 1951، حيث افتتحت السفارة التركية في دبلن عام 1973. وستُحتفل في عام 2026 بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات بين البلدين.
ويحتفظ التاريخ المشترك بين البلدين بمحطات لافتة، من بينها المساعدات التي قدّمتها الدولة العثمانية خلال المجاعة الكبرى التي ضربت إيرلندا بين عامي 1845 و1852، حيث أمر السلطان عبد المجيد بتقديم مساعدات مالية وإرسال ثلاث سفن محمّلة بالمواد الغذائية عام 1847.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار، مع هدف مشترك لرفعه إلى 3 مليارات دولار. وبلغت الاستثمارات الإيرلندية في تركيا حتى نهاية عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار.
ويعيش في إيرلندا نحو 13 ألف مواطن تركي، يضطلعون بدور مهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين. كما سجّل عدد السيّاح الإيرلنديين الزائرين لتركيا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ نحو 200 ألف سائح في عام 2024.