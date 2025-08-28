وقالت الشبكة، في بيان، إن القصف استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف، واصفة الهجوم بأنه "مجزرة جديدة" تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين في الفاشر، التي تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وحملت الشبكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي "المسؤولية عن الصمت والعجز تجاه هذه الانتهاكات"، مطالبة بتحرك عاجل لوقف القصف ورفع الحصار عن الفاشر، والضغط على قيادات "الدعم السريع" لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على الاتهامات حتى الآن.