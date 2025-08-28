سياسة
1 دقيقة قراءة
شبكة أطباء السودان: مقتل 24 مدنياً بقصف قوات الدعم السريع على الفاشر وسط حصار خانق
أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل 24 مدنياً وإصابة 55 آخرين، بينهم نساء، جراء قصف مدفعي نفذته قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أمس الأربعاء.
شبكة أطباء السودان: مقتل 24 مدنياً بقصف قوات الدعم السريع على الفاشر وسط حصار خانق
أطباء السودان: 24 قتيلا بقصف "لقوات الدعم السريع" على الفاشر / AP
28 أغسطس 2025

وقالت الشبكة، في بيان، إن القصف استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف، واصفة الهجوم بأنه "مجزرة جديدة" تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين في الفاشر، التي تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وحملت الشبكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي "المسؤولية عن الصمت والعجز تجاه هذه الانتهاكات"، مطالبة بتحرك عاجل لوقف القصف ورفع الحصار عن الفاشر، والضغط على قيادات "الدعم السريع" لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على الاتهامات حتى الآن.

اختيارات المحرر

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "قوات الدعم السريع" بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك بالمدينة باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us