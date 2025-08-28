سياسة
السودان.. مصرع 14 شخصاً بسبب السيول والأمطار في ولايتَي نهر النيل وسنار
أعلنت السلطات السودانية الأربعاء، مصرع 14 شخصاً جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولايتَي نهر النيل شمالاً وسنار جنوب شرقيّ البلاد، ما أسفر عن انهيار مئات المنازل وتضرر آلاف السكان.
تجمع النساء على جانب أحد الشوارع المغمورة بالمياه في العاصمة السودانية الخرطوم بعد هطول أمطار غزيرة في 27 أغسطس/آب 2025. / AFP
28 أغسطس 2025

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية نهر النيل، بينهم 6 في مدينة الدامر و4 في مناطق الشعديناب وشندي والمتمة، فيما لقيت أسرة مكونة من أم وأطفالها الثلاثة مصرعها في مدينة الدندر بولاية سنار بعد انهيار غرفة بمنزلهم.

وأسفرت السيول عن انهيار عشرات المباني وغمر المزارع وقطع الطرق وانقطاع الكهرباء، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان تضرر 154 منزلاً ونزوح 1078 شخصاً أصبحوا بحاجة عاجلة إلى مأوىً وغذاء وخدمات صحية.

ودعت السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة، وتوفير الاحتياجات الأساسية المتأثرين.

وتهطل عادة أمطار غزيرة، خلال فصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو/حزيران، حتى أكتوبر/تشرين الأول، ويواجه البلد سنوياً فيضانات واسعة النطاق في تلك الفترة.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023. وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
