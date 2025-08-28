وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية نهر النيل، بينهم 6 في مدينة الدامر و4 في مناطق الشعديناب وشندي والمتمة، فيما لقيت أسرة مكونة من أم وأطفالها الثلاثة مصرعها في مدينة الدندر بولاية سنار بعد انهيار غرفة بمنزلهم.

وأسفرت السيول عن انهيار عشرات المباني وغمر المزارع وقطع الطرق وانقطاع الكهرباء، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان تضرر 154 منزلاً ونزوح 1078 شخصاً أصبحوا بحاجة عاجلة إلى مأوىً وغذاء وخدمات صحية.

ودعت السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة، وتوفير الاحتياجات الأساسية المتأثرين.