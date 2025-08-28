وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو في منشور عبر منصة "تليغرام" إن حصيلة الضحايا تشمل طفلين، مشيراً إلى أن عدد المصابين تجاوز عشرين. فيما أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة 22 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة أن روسيا نفذت الهجوم عبر طائرات مسيرة وصواريخ "أُطلقت بشكل متزامن من اتجاهات مختلفة، واستهدفت بشكل ممنهج مباني سكنية". وقال رئيس الإدارة تيمور تكاتشينكو: "للأسف، هذا أسلوب الروس المعتاد في هجماتهم".