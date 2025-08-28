وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو في منشور عبر منصة "تليغرام" إن حصيلة الضحايا تشمل طفلين، مشيراً إلى أن عدد المصابين تجاوز عشرين. فيما أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة 22 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال.
وذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة أن روسيا نفذت الهجوم عبر طائرات مسيرة وصواريخ "أُطلقت بشكل متزامن من اتجاهات مختلفة، واستهدفت بشكل ممنهج مباني سكنية". وقال رئيس الإدارة تيمور تكاتشينكو: "للأسف، هذا أسلوب الروس المعتاد في هجماتهم".
وأشار تكاتشينكو إلى أن أضراراً جسيمة لحقت بمبنيين سكنيين على ضفتي نهر دنيبرو، فيما تعرضت بناية من خمسة طوابق في حي دارنيتسكي شرق المدينة لتدمير جزئي، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين تحت الأنقاض، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع تبعات الهجوم في أكثر من عشرين موقعاً بالعاصمة، حيث اندلعت حرائق في مناطق عدة.
من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 563 طائرة مسيرة من أصل 598، و26 صاروخاً من أصل 31 أطلقتها روسيا خلال الهجوم الليلي، مشيرة إلى رصد ضربات في 13 موقعاً وسقوط حطام في 26 موقعاً مختلفاً.