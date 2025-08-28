سياسة
قتلى ومصابون وأضرار واسعة بالمباني في هجوم روسي واسع على كييف
أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة كييف خلال الليل، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 30 آخرين، فضلاً عن تدمير مبانٍ سكنية وإلحاق أضرار بعدة منشآت.
أشارت الإدارة العسكرية للعاصمة إلى أن أضراراً جسيمة لحقت بمبنيين سكنيين على ضفتي نهر دنيبرو / AP
28 أغسطس 2025

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو في منشور عبر منصة "تليغرام" إن حصيلة الضحايا تشمل طفلين، مشيراً إلى أن عدد المصابين تجاوز عشرين. فيما أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة 22 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة أن روسيا نفذت الهجوم عبر طائرات مسيرة وصواريخ "أُطلقت بشكل متزامن من اتجاهات مختلفة، واستهدفت بشكل ممنهج مباني سكنية". وقال رئيس الإدارة تيمور تكاتشينكو: "للأسف، هذا أسلوب الروس المعتاد في هجماتهم".

وأشار تكاتشينكو إلى أن أضراراً جسيمة لحقت بمبنيين سكنيين على ضفتي نهر دنيبرو، فيما تعرضت بناية من خمسة طوابق في حي دارنيتسكي شرق المدينة لتدمير جزئي، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين تحت الأنقاض، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع تبعات الهجوم في أكثر من عشرين موقعاً بالعاصمة، حيث اندلعت حرائق في مناطق عدة.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 563 طائرة مسيرة من أصل 598، و26 صاروخاً من أصل 31 أطلقتها روسيا خلال الهجوم الليلي، مشيرة إلى رصد ضربات في 13 موقعاً وسقوط حطام في 26 موقعاً مختلفاً.

مصدر:TRT Arabi
