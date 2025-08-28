وقال ناطق باسم البرلمان الكوري الجنوبية، إن القانون الذي صادق عليه البرلمان سيدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، داخل الفصول الدراسية.

وفي بيان، أوضحت وزارة التعليم أن القانون يتضمن استثناءات، أبرزها السماح باستخدام الهواتف كوسائل دعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأغراض تعليمية بحتة، مؤكدة أن الخطوة "ترسي أساساً قانونياً لتقييد حيازة هذه الأجهزة واستخدامها" في بيئة التعلم.

وأشار برلمانيون، بينهم مقرر مشروع القانون وعضو حزب "قوة الشعب" اليميني المعارض، تشو جونغ هون، إلى أن هذا الأساس القانوني كان غائباً في السابق، رغم النقاشات المتكررة حول القضية.