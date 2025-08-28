سياسة
1 دقيقة قراءة
كوريا الجنوبية تقر قانوناً يحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية
أقرت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية.
كوريا الجنوبية تقر قانوناً يحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية
كوريا الجنوبية تقر قانوناً يحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية / REUTERS
28 أغسطس 2025

وقال ناطق باسم البرلمان الكوري الجنوبية، إن القانون الذي صادق عليه البرلمان سيدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار المقبل، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، داخل الفصول الدراسية.

وفي بيان، أوضحت وزارة التعليم أن القانون يتضمن استثناءات، أبرزها السماح باستخدام الهواتف كوسائل دعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأغراض تعليمية بحتة، مؤكدة أن الخطوة "ترسي أساساً قانونياً لتقييد حيازة هذه الأجهزة واستخدامها" في بيئة التعلم.

وأشار برلمانيون، بينهم مقرر مشروع القانون وعضو حزب "قوة الشعب" اليميني المعارض، تشو جونغ هون، إلى أن هذا الأساس القانوني كان غائباً في السابق، رغم النقاشات المتكررة حول القضية.

اختيارات المحرر

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أقرت في وقت سابق أن القيود المفروضة على استخدام الهواتف داخل المدارس لا تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، نظراً لتأثير الشبكات الاجتماعية السلبي على تعلم الطلاب وسلامتهم النفسية.

وبهذا الإجراء، تصبح كوريا الجنوبية أحدث دولة تقيّد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المدارس، مقتديةً بتجارب كل من أستراليا وهولندا.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us