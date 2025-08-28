28 أغسطس 2025
جاءت تصريحات غراهام عقب إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تخليه عن حصصه في المجموعة الأمريكية لمعدات البناء "كاتربيلر"، بسبب استخدام جرافاتها في عمليات التدمير والاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن منتجات الشركة الأمريكية تُستخدم "في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي الإنساني" في القطاع الذي يرزح تحت حرب إبادة إسرائيلية منذ ما يقارب عامين.
وأضاف أن قراره يستند إلى توصية من مجلسه للأخلاقيات، الذي أكد أن الجرافات تُستعمل في "التدمير غير القانوني والواسع" للبنى التحتية والمنازل الفلسطينية، الأمر الذي يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.
مصدر:TRT Arabi