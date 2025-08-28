سياسة
1 دقيقة قراءة
سيناتور أمريكي يتوعد النرويج بعد قرار صندوقها السيادي معاقبة شركة أمريكية لتورطها في انتهاكات غزة
هاجم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام أمس الأربعاء قرار الصندوق السيادي النرويجي معاقبة شركة "كاتربيلر" الأمريكية، معتبراً أنه "مسيء للغاية"، وأكد أن الخطوة "لن تمر دون رد من واشنطن".
سيناتور أمريكي يتوعد النرويج بعد قرار صندوقها السيادي معاقبة شركة أمريكية لتورطها في انتهاكات غزة
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام / AP Archive
28 أغسطس 2025

جاءت تصريحات غراهام عقب إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تخليه عن حصصه في المجموعة الأمريكية لمعدات البناء "كاتربيلر"، بسبب استخدام جرافاتها في عمليات التدمير والاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن منتجات الشركة الأمريكية تُستخدم "في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي الإنساني" في القطاع الذي يرزح تحت حرب إبادة إسرائيلية منذ ما يقارب عامين. 

اختيارات المحرر

وأضاف أن قراره يستند إلى توصية من مجلسه للأخلاقيات، الذي أكد أن الجرافات تُستعمل في "التدمير غير القانوني والواسع" للبنى التحتية والمنازل الفلسطينية، الأمر الذي يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us