جاءت تصريحات غراهام عقب إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تخليه عن حصصه في المجموعة الأمريكية لمعدات البناء "كاتربيلر"، بسبب استخدام جرافاتها في عمليات التدمير والاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن منتجات الشركة الأمريكية تُستخدم "في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي الإنساني" في القطاع الذي يرزح تحت حرب إبادة إسرائيلية منذ ما يقارب عامين.